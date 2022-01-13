"Антиінфляційний щит 2.0" має захистити тих, кого інфляція вражає найбільше, кажуть представники влади. Глава уряду висловив сподівання, що жителі Польщі побачать чітке зниження цін вже через три тижні.

Цікаво Оренда житла в Польщі: корисна інформація для тих, хто в пошуку тимчасового помешкання

Детальніше про програму

Нові рішення для протидії інфляції будуть запроваджені на пів року з 1 лютого (тобто, до кінця липня). Проєкт передбачає:

з 23% до 8% буде знижено ПДВ на пальне;

ПДВ на харчові продукти знижується з 5% до 0% (ціни на продукти мають стати нижчими вже з 1 лютого);

повністю скасовується податок на газ;

знижується ПДВ на електроенергію до 5% на наступні 4 місяці;

ПДВ на опалення знизиться до 5 відсотків;

ПДВ на добрива становитиме 0%.

За словами прем'єр-міністра, такі дії допоможуть жителям країни зберегти чимало заощаджень. Політик зауважив, що, наприклад, зниження ставки ПДВ на харчові продукти збереже у гаманці середньостатистичного поляка близько 45 злотих на місяць, а зниження податків на паливо, газ та опалення дозволить заощадити ще десятки злотих.

Також вас може зацікавити сюжет 24 каналу про інфляцію в Україні: дивіться відео