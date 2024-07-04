У Національному антарктичному науковому центрі зауважили, що цьогоріч зима має бути холодною та малосніжною. Тим часом засніжити все навколо має вже з середини антарктичної весни.

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Яким є зимовий сезон на станції "Академік Вернадський"

Наразі біля станції "Академік Вернадський" фіксують, що температура повітря утримується нижче 0 градусів. Іноді відбувається пониження до -11 градусів. Тим часом акваторія наразі не замерзла. Тому українські полярники можуть регулярно виходити в океан. Це роблять на моторних човнах.



Спокій серед снігів / Національний антарктичний науковий центр

Люди вже цікавляться, якою буде ця зима в Антарктиці. Цікаво, що найтеплішою (за всю історію спостережень на станції) відзначився 2022 рік. У 2023 зима була трішки холоднішою. Водночас не обійшлося без температурних рекордів.

3 липня метеорологи на “Вернадському” зафіксували найвищу липневу температуру повітря за всі роки спостережень: вона сягнула +8,7 градуса,

– мовиться у повідомленні.



Зимовий сезон в Антарктиці розпочався / Національний антарктичний науковий центр

У мережі поділилися кадрами, які наче телепортують у зимову казку.



Місцеві пейзажі – наче кадри з фантастичного фільму / Національний антарктичний науковий центр

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