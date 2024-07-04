В Национальном антарктическом научном центре отметили, что в этом году зима должна быть холодной и малоснежной. Между тем заснежить все вокруг должно уже с середины антарктической весны.

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Каков зимний сезон на станции "Академик Вернадский"

Сейчас возле станции "Академик Вернадский" фиксируют, что температура воздуха удерживается ниже 0 градусов. Иногда происходит понижение до -11 градусов. Между тем акватория пока не замерзла. Поэтому украинские полярники могут регулярно выходить в океан. Это делают на моторных лодках.



Спокойствие среди снегов / Национальный антарктический научный центр

Люди уже интересуются, какой будет эта зима в Антарктике. Интересно, что самой теплой (за всю историю наблюдений на станции) отметился 2022 год. В 2023 зима была немного холоднее. В то же время не обошлось без температурных рекордов.

3 июля метеорологи на “Вернадском” зафиксировали самую высокую июльскую температуру воздуха за все годы наблюдений: она достигла +8,7 градуса,

– говорится в сообщении.



Зимний сезон в Антарктике начался / Национальный антарктический научный центр

В сети поделились кадрами, которые как будто телепортируют в зимнюю сказку.



Местные пейзажи – как кадры из фантастического фильма / Национальный антарктический научный центр

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