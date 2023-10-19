В Анталії взялися розвивати дайвінг-туризм: які локації приваблюють найбільше

Туристичні компанії стратегічно розробляють маршрути, щоб підвищити привабливість таких туристичних напрямків, з метою перетворити місце розташування на дуже популярну глобальну привабливість.

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Торік загалом 80 000 туристів досліджували глибини 222 місць для дайвінгу в Анталії. Однак за перші дев'ять місяців 2023 року кількість любителів дайвінгу скоротилася лише до 55 000. Цей значний спад інтересу викликав занепокоєння серед місцевих туристичних компаній, що спонукало їх виробити стратегію відновлення маршруту дайвінгу та залучення більшого потоку любителів підводних пригод.

У типовий сезон у місті відбувається кількість до 1 000 занурень на день. Для вивчення підводних скарбів працюють спеціальні екскурсоводи. Дайвінг-компанії доставляють туристів у вибрані місця для дайвінгу на ексклюзивних човнах, пропонуючи необхідну попередню підготовку. Крім того, занурення супроводжується відео- та фотозйомкою під водою.

Любителів дайвінгу найбільше приваблюють такі локації:

"French Socialite Shipwreck" біля історичної яхтової гавані Калейчі в Анталії;

затонулий корабель Сен-Дідьє часів Другої світової війни;

Паризька корабельна аварія на глибині 25 метрів;

Підводний музей Сіде.

Експонати у підводному музеї Сіде / Фото sideunderwatermuseum​

Після однієї спроби дайвери щороку повертаються в місто для занурень у різних місцях. Середня вартість такої підводної екскурсії – приблизно 100 доларів.

У Кемерській асоціації підводного збереження та доброустрою зазначають, що місцеві асоціації та бізнес зміцнять дайвінг-маршрут міста різними проєктами, щоб зацікавити більше гостей.