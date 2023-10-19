Туристические компании стратегически разрабатывают маршруты, чтобы повысить привлекательность таких туристических направлений с целью превратить местоположение в очень популярную глобальную привлекательность.

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В прошлом году всего 80 000 туристов исследовали глубины 222 мест для дайвинга в Анталии. Однако за первые девять месяцев 2023 года количество любителей дайвинга сократилось лишь до 55 000. Этот значительный спад интереса вызвал беспокойство среди местных туристических компаний, что побудило их выработать стратегию обновления маршрута дайвинга и привлечения большего потока любителей подводных приключений.

В типичный сезон в городе происходит количество до 1000 погружений в день. Для изучения подводных сокровищ работают специальные экскурсоводы. Дайвинг-компании доставляют туристов в выбранные места для дайвинга на эксклюзивных лодках, предлагая необходимую предварительную подготовку. Кроме того, погружение сопровождается видео- и фотосъемкой под водой.

Любителей дайвинга больше всего привлекают следующие локации:

"French Socialite Shipwreck" возле исторической яхтенной гавани Калейчи в Анталии;

затонувший корабль Сен-Дидье времен Второй мировой войны;

Парижская кораблекрушение на глубине 25 метров;

Подводный музей Сиде.

Экспонаты в подводном музее Сиде / Фото sideunderwatermuseum

После одной попытки дайверы каждый год возвращаются в город для погружений в разных местах. Средняя стоимость такой подводной экскурсии – около 100 долларов.

В Кемерской ассоциации подводной сохранности и благоустройства отмечают, что местные ассоциации и бизнес укрепят дайвинг-маршрут города разными проектами, чтобы заинтересовать больше гостей.

Обратите внимание: шесть стран Персидского залива договорились ввести единую туристическую визу – как в ЕС. Идея запустить визу, которая позволила бы путешествовать в персидском регионе без ограничений, появилась еще в мае. К проекту присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.