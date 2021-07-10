Англійські слова, які хочеться перекласти по-іншому: добірка від відомої блогерки
10 липня 2021 , 10:00Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Анни Величко
Анна Величко – викладач з англійської мови. Дівчина активно розвиває свій акаунт в інтаграмі, де публікує корисну інформацію для тих, хто вчить іноземну мову. Нещодавно вона склала цікавий перелік слів, при перекладі яких всі початківці помиляються.
Річ у тому, що за звучанням ці слова дуже нагадують українські. Тому їх інтуїтивно хочеться перекласти так, як чується. Однак, вони мають геть інше значення. False friends – так назвала цю добірку викладачка.
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Слова, при перекладі яких легко помилитися
- a magazine – журнал; a shop – магазин;
- a list – список; а a letter – лист;
- repetition – повторення; a rehearsal – репетиція;
- preservatives – консерванти; condoms – презервативи;
- an insult – образа; a stroke – інсульт;
- data – дані ; a date – дата, побачення, а ще – фінік.
Добірка false friends від Анни Величко: дивіться відео