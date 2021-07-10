Английские слова, которые хочется перевести по-другому: подборка от известного блогера

Анна Величко – преподаватель английского языка. Девушка активно развивает свой акаунт в интаграме, где публикует полезную информацию для тех, кто учит иностранный язык. Недавно она составила интересный перечень слов, при переводе которых все начинающие ошибаются.

Дело в том, что по звучанию эти слова очень напоминают украинские. Поэтому их интуитивно хочется перевести так, как слышится. Однако, они имеют совсем другое значение. False friends – так назвала эту подборку преподавательница.

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Слова, при переводе которых легко ошибиться

a magazine – журнал; a shop – магазин;

– журнал; a shop – магазин; a list – список; а a letter – письмо;

– список; а a letter – письмо; repetition – повторение; a rehearsal – репетиция;

– повторение; a rehearsal – репетиция; консерванты – консерванты; презервативы – презервативы;

– консерванты; презервативы – презервативы; an insult – оскорбление; a stroke – инсульт

– оскорбление; a stroke – инсульт data – данные; a date – дата, свидание, а еще – финик.

Подборка false friends от Анны Величко: смотрите видео