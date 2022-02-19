"Ангели пам'яті": як українці у Польщі відзначають День Героїв Небесної Сотні

Щорічно 20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні. Вшановують подвиг учасників Революції Гідності та її полеглих героїв не лише в Україні, але й у сусідній Польщі.

Цьогоріч представники дипломатичних установ України у республіці разом з українською громадою приєднуються до всесвітньої тихої акції "Ангели пам'яті". Закордон 24 передає деталі.

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Як вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні у Польщі

Учасники заходів, що відбуваються на території всієї Польщі, виступають із тематичними промовами, чіпляють на дерева витинанки – паперових янголів, які символізують полеглих під час Революції Гідності, і відвідують церковні літургії.

Варшава

Краків

Люблін

Генеральне консульство України у Любліні підготувало й опублікувало до Дня Героїв Небесної Сотні окремий відеоролик.

Дивіться відео консульства України у Любліні до Дня Героїв Небесної сотні

Вроцлав

Генеральне консульство України у Вроцлаві доєднається до вшанування пам'яті безпосередньо у неділю, 20 лютого. Захід передбачає загальні збори громади о 16 годині біля уженду (Urząd Miasta, pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław 50-141).

Пролунають виступи представників української громади, після чого о 17 годині відбудеться священна літургія у Соборі Воздвиження Чесного Хреста, а також покладання квітів і запалення свічок в пам'ять про полеглих героїв.

Точка неповернення: 20 лютого в історії Революції Гідності – дивіться відео