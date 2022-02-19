В этом году представители дипломатических учреждений Украины в республике вместе с украинской общиной присоединяются к всемирной тихой акции "Ангелы памяти". Закордон 24 передает детали.
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Как чтят память Героев Небесной Сотни в Польше
Участники мероприятий, что происходят на территории всей Польши, выступают с тематическими речами, цепляют на деревья вытынанки – бумажных ангелов, которые символизируют павших во время Революции Достоинства и посещают церковные литургии.
Варшава
Краков
Люблин
Генеральное консульство Украины в Люблине подготовило и опубликовало ко Дню Героев Небесной Сотни отдельный видеоролик.
Смотрите видео консульства Украины в Люблине ко Дню Героев Небесной сотни
Вроцлав
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве присоединится к чествованию памяти непосредственно в воскресенье, 20 февраля. Мероприятие предусматривает общее собрание общины в 16 часов возле ужонда (Urząd Miasta, pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław 50-141).
Прозвучат выступления представителей украинской общины, после чего в 17 часов состоится священная литургия в Соборе Воздвижения Честного Креста, а также возложение цветов и зажжение свеч в память о павших героях.
Точка невозвращения: 20 февраля в истории Революции Достоинства – смотрите видео