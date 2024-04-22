Продовжує боротися з овертуризмом: Амстердам запровадив ще одну заборону

Влада Амстердама вирішила заборонити будівництво нових готелів. Бажають обмежити їх кількість у місті до 20 мільйонів.

У місті таки встигнуть побудувати ще 26 нових готелів, бо ті вже отримали ліцензію та дозвіл.

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В Амстердамі заборонять будівництво нових готелів

Дозвіл на спорудження готелю в Амстердамі можна буде отримати лише у випадку закриття іншого. Але тільки за умови, що кількість спальних місць не збільшиться і новий готель у чомусь буде кращим за зачинений, наприклад більш екологічним.

Ми хочемо зробити місто зручним для мешканців і гостей. Це означає – ніякого надмірного туризму, ніяких нових готелів і не більше 20 мільйонів ночівель туристів у готелях на рік,

– заявили у муніципалітеті.

Такі заходи пов'язані з бажанням влади обмежити потік туристів і зробити місто більш придатним для життя.

Як Амстердам бореться з овертуризмом?

У грудні 2023 року мерія прийняла цілий пакет заходів, серед яких скорочення ринку житла, що здається на короткий термін, і заборона відкриття сувенірних крамниць у центральній частині міста. Все для того, щоб позбутися від репутації місця, де "можна все".

В Амстердамі заборонять будівництво нових готелів / Фото Unsplash

Рішення про заборону будівництва готелів – останній із низки заходів, яких вжив Амстердам, щоб пом'якшити проблему надмірного туризму в місті. У місті вже:

До слова, влада навіть запустила онлайн-тест, щоб відлякувати туристів. У тесті – з десяток питань про те, які у тебе плани на тріп в Амстердам.