У грудні 2023 року мерія прийняла цілий пакет заходів, серед яких скорочення ринку житла, що здається на короткий термін, і заборона відкриття сувенірних крамниць у центральній частині міста. Все для того, щоб позбутися від репутації місця, де "можна все".

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В Амстердамі вирішили "відлякувати" туристів за допомогою онлайн-тесту

У тесті – з десяток питань про те, які у тебе плани на тріп в Амстердам. Наприклад, чи їдеш ти з великою компанією або один(а), чи збираєшся тусуватися до світанку, чи хочеш потрапити до Кварталу червоних ліхтарів або спробувати марихуану тощо.

Іноді випадають "sorry"-меседжі: "Тепер це заборонено" або "Нам шкода, але більше такої можливості немає".

До слова, наприкінці тесту є посилання нові правила мерії. Пройти тест можна за посиланням.

В Амстердамі вирішили "відлякувати" туристів за допомогою онлайн-тесту / Фото Unsplash

Протягом останніх років Амстердам бореться з потоком туристів, які приїжджають не заради історичних пам'яток та культурного дозвілля, а щоб не відмовляти собі у випивці та наркотиках. Вони шумлять ночами, забруднюють місто і поводяться безцеремонно.

Квартал червоних ліхтарів можуть перенести

У Нідерландах влада Амстердама запропонувала нове місце для кварталу червоних ліхтарів. Серед низки запропонованих місць – поруч з агентством ЄС з лікарських засобів. Офіційно цю пропозицію мають внести до міської ради на початку 2024 року. У такий спосіб влада міста хоче знизити рівень злочинності та кількість туристів у центрі.

Проти планів міської влади виступили й жителі південного Амстердама, які не хочуть бачити там "еротичний центр". Не оцінили задум і самі секс-працівники, які вважають, що їх несправедливо звинувачують у надмірній кількості туристів і злочинців.