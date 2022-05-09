В Амстердамі відкрили великий міський пляж Strand IJburg

Міський пляж Амстердама Strand IJburg знову доступний для відвідувачів. Разом з тим, офіційне відкриття пляжного сезону 2022 року заплановане лише наприкінці травня.

Так, уже з 1 травня запрацював Strand IJburg – міський пляж на сході Амстердама. А в суботу, 21 травня, з 13:00 до 16:00 там відбудеться офіційне відкриття пляжного сезону зі святковою програмою.

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Strand IJburg – це повноцінний пляж, де можна купатися, грати у волейбол чи футбол, брати уроки серфінгу чи сапсерфінгу, кататися на роликах, смажити барбекю, смакувати морозивом та взяти напрокат шезлонги чи парасольки.



Амстердамський пляж Strand IJburg / Фото amsterdam

Як добратися до Strand IJburg

Пляж IJburg розташований на Страндайланді (Strandeiland), найбільшому острові архіпелагу Айбург (IJburg), що активно будується. Дістатися сюди можна велосипедом, автомобілем, трамваєм №26 або автобусом №66.

Що відомо про острів Strandeiland

Перші роботи у цьому районі розпочалися у 2001 році, а меліорація земель для Страндайланду – п'ять років тому. Щоб створити острів розміром 138 гектарів, було перероблено понад 14 мільйонів кубічних метрів піску. Загальний план цього житлового району включає будівництво шести островів: перша фаза – Стайгерайланд (Steigereiland), Рітайланд (Rieteiland) і Хавенайланд (Haveneiland) майже готова. Другий етап з островами Сентрумайланд (Centrumeiland), Страндайланд (Strandeiland) і Баутенайланд (Buiteneiland) зараз перебуває на стадії розробки. Планується, що роботи будуть завершені до 2029 року. Загалом тут з'явиться близько 20 тисяч будинків для 50 тисяч жителів.