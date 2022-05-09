Так, уже с 1 мая заработал Strand IJburg – городской пляж на востоке Амстердама. А в субботу, 21 мая, с 13:00 до 16:00 там состоится официальное открытие пляжного сезона с праздничной программой.

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Strand IJburg – это полноценный пляж, где можно купаться, играть в волейбол или футбол, брать уроки серфинга или сапсерфинга, кататься на роликах, жарить барбекю, смаковать мороженое и взять напрокат шезлонги или зонтики.



Амстердамский пляж Strand IJburg / Фото Амстердам

Как добраться до Strand IJburg

Пляж IJburg расположен на Страндайланде (Strandeiland), активно строящемся крупнейшем острове архипелага Айбург (IJburg). Добраться сюда можно велосипедом, автомобилем, трамваем №26 или автобусом №66.

Что известно об острове Strandeiland