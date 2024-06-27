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Амстердам хоче повністю заборонити нічні рейси в аеропорту Схіпхол

Міська влада Амстердама закликає уряд Нідерландів різко скоротити кількість рейсів, що виконуються з аеропорту Схіпхол, а також заборонити польоти з 23:00 до 7:00. Попит пов'язаний із багатосторонньою стратегією міста, спрямованою на підвищення якості життя мешканців.

Сам аеропорт оголосив, що підтримує заклик міста заборонити нічні рейси, а також заборону на приватні літаки, однак остаточне рішення про кардинальні зміни приймає національний уряд, якому належить 70% авіаційного центру.

Моя політика полягатиме в тому, щоб продовжувати боротися за скорочення рейсів до 400 000 на рік. Це число означало б скорочення загальної кількості рейсів на 9%,

– каже олдермен Хестер ван Бюрен, у чиє портфоліо входить аеропорт.

Однак керівництво аеропорту стурбоване тим, що такий захід фактично позбавить об'єкт статусу міжнародного авіаційного хабу.

Від імені муніципалітету олдермен оголосила, що вона також зосередиться на міжнародних пасажирських поїздах, щоб замінити короткі рейси, і пропонує запровадити залежний від відстані податок на авіаперельоти в короткостроковій перспективі.

Крім того, мерія дивиться на трудову сторону речей, вимагаючи, щоб Схіпхол був здоровим і безпечним робочим місцем, а такі речі, як "гідний графік" для працівників, є однією з важливих цілей.