Все это для сохранения спокойной и чистой окружающей среды. Детали заявления – далее в материале!

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Амстердам хочет полностью запретить ночные рейсы в аэропорту Схипхол

Городские власти Амстердама призывают правительство Нидерландов резко сократить количество рейсов, выполняемых из аэропорта Схипхол, а также запретить полеты с 23:00 до 7:00. Спрос связан с многосторонней стратегией города, направленной на повышение качества жизни жителей.

Сам аэропорт объявил, что поддерживает призыв города запретить ночные рейсы, а также запрет на частные самолеты, однако окончательное решение о кардинальных изменениях принимает национальное правительство, которому принадлежит 70% авиационного центра.

Моя политика будет заключаться в том, чтобы продолжать бороться за сокращение рейсов до 400 000 в год. Это число означало бы сокращение общего количества рейсов на 9%,

– говорит олдермен Хестер ван Бюрен, в чье портфолио входит аэропорт.

Однако руководство аэропорта обеспокоено тем, что такая мера фактически лишит объект статуса международного авиационного хаба.

От имени муниципалитета олдермен объявила, что она также сосредоточится на международных пассажирских поездах, чтобы заменить короткие рейсы, и предлагает ввести зависимый от расстояния налог на авиаперелеты в краткосрочной перспективе.

Кроме того, мэрия смотрит на трудовую сторону вещей, требуя, чтобы Схипхол был здоровым и безопасным рабочим местом, а такие вещи, как "достойный график" для работников, является одной из важных целей.