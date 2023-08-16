Двоє американських туристів заночували на Ейфелевій вежі: були напідпитку

Чоловіки із США зуміли залишитись непоміченими й переночували на Ейфелевій вежі. Порушників виявили вже вранці, коли вони трохи протверезіли.

Охорона культурної пам'ятки нічого не підозрювала і просто робила вранішній обхід перед відкриттям. Вони самі не очікували побачити на Ейфелевій вежі непроханих "‎квартирантів".

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Залишились на ніч

Відомо, що американські туристи сплатили за вхід і піднялися на Ейфелеву вежу пізно ввечері. А коли вже спускалися сходами донизу, перелізли через огорожу і потрапили у закриту для відвідувачів зону. Тому звільняти їх звідти довелось за допомогою рятувальників — залучили спеціальний відділ для порятунку людей з висоти.

Французькі прокурори також розповіли журналістам, що ці туристи були в нетверезому стані.

Схоже, вони застрягли через те, наскільки вони були п'яні,

– повідомили пресі правоохоронці.

Чоловіків доставили до відділку поліції для пояснень. Жодних збитків вони, на щастя, не завдали. Компанія-адміністратор Ейфелевої вежі Sete планує подати на порушників скаргу за "‎проникнення на об'єкт історичної чи культурної спадщини".

Фальшиві мінування Ейфелевої вежі

Нетверезі американці — не єдина пригода, яка трапилась із головним символом Парижа цього тижня. На вихідних Ейфелеву вежу двічі закривали через електронні листи про нібито замінування.

Правоохоронцям доводилося евакуювати всіх відвідувачів і перевіряти територію. На місці працювали сапери та кінологічна команда. Тривога виявилась фальшивою, тому Ейфелева вежа змогла знову відкритися для туристів о 21:00.

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