Дівчина занадто захопилася змінами образів і в момент поїздки була не схожа на своє фото.

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Американку не пускали в літак через "гаряче" фото в паспорті

30-річна Аліша Марі – популярна блогерка-інфлюенсер зі США. Її соцмережі заповнені фото і відео, де вона "загримована" як справжня фотомодель. Таке ж "гаряче" фото вона зробила і для свого паспорта.

Але це стало проблемою, коли жінка намагалася сісти в літак, коли була одягнена в простий одяг і без яскравого макіяжу. Працівники аеропорту не повірили, що на фото в паспорті саме вона, і не захотіли пропускати пасажирку в літак.

Я ледь не пропустила свій рейс, тому що вони сказали, що я не схожа на свій паспорт. Ось чому ви ніколи не повинні робити "гарячі" фото для свого паспорта,

– розповіла дівчина і показала, як виглядає її фото в паспорті.

Дівчина поділилася курйозним інцидентом: дивіться відео

easyGet помилково забанила туриста на 10 років через його ім'я

Британська бюджетна авіакомпанія easyJet за день до вильоту повідомила 21-річному туристу, на ім'я Кіран Гарріс, що йому відмовлено в польотах на її літаках. При цьому не лише одного разу, а протягом 10 років. Все "через деструктивну поведінку в минулому".

Як з'ясувалося, його переплутали з іншою людиною – збіглися не тільки ім'я та прізвище, але навіть дата народження.