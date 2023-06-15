Девушка слишком увлеклась изменениями образов и в момент поездки была не похожа на свое фото.

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Американку не пускали в самолет из-за "горячего" фото в паспорте

30-летняя Алиша Мари – популярная блоггерша-инфлюэнсер из США. Ее соцсети заполнены фото и видео, где она "загримирована" как настоящая фотомодель. Такое же "горячее" фото она сделала и для своего паспорта.

Но это стало проблемой, когда женщина пыталась сесть в самолет, когда была одета в простую одежду и без яркого макияжа. Работники аэропорта не поверили, что на фото в паспорте именно она и не захотели пропускать пассажирку в самолет.

Я чуть не упустила свой рейс, потому что они сказали, что я не похожа на свой паспорт. Вот почему вы никогда не должны делать "горячие" фото для своего паспорта,

– рассказала девушка и показала, как смотрится ее фото в паспорте.

Девушка поделилась курьезным инцидентом: смотрите видео

easyGet ошибочно забанила туриста на 10 лет из-за его имени

Британская бюджетная авиакомпания easyJet за день до вылета сообщила 21-летнему туристу по имени Киран Гаррис, что ему отказано в полетах на ее самолетах. При этом не только однажды, а в течение 10 лет. Все "из-за деструктивного поведения в прошлом".

Как выяснилось, его перепутали с другим человеком – совпали не только имя и фамилия, но даже дата рождения.