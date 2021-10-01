Амбасадори іммігрантів та люди успіху: У Польщі українців нагородили почесними званнями
Джерело:inPoland
Проєкт "Дільниця 28", присвячений для іноземців, які проживають і працюють в польському Рибнику, днями святкував третю річницю з дня заснування. З цієї нагоди українці та поляки, які допомагають українцям влаштуватися у Польщі, отримали нагороди в різних номінаціях.
Слід зазначити, що проєкт спрямований об'єднувати представників різних національностей. Та оскільки громадяни України переважають за кількістю, то відзначені були насамперед вони.
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Як проєкт "Дільниця 28" святкував річницю
Проєкт "Дільниця 28" реалізовує організація "Асоціація 17". Вона допомагає іноземцям, які проживають у 28 окрузі міста Рибник.
Під час святкування третьої річниці проєкту організатори мали на меті підкреслити важливість українсько-польських відносин.
Так, у номінації "Людина успіху" нагороду отримала Наталія Амс – лікар, яка підтвердила свій диплом у Польщі.
У категорії "Хороший роботодавець" відзнаку вручили фірмі Rekpol. Нагороду присудили за високі стандарти у працевлаштуванні іммігрантів та за доброзичливе ставлення до своїх працівників.
Йоанна Буландра разом зі своїм чоловіком Станіславом отримали звання Почесних громадян 28 округу в категорії "Амбасадори іммігрантів".До слова, загалом у Рибнику та сусідніх муніципалітетах проживає близько 10 тисяч громадян України.
Як "Дільниця 28" святкували річницю / Фото з фейсбука "Дільниця 28"