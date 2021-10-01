Следует отметить, что проект направлен объединять представителей разных национальностей. Но так как граждане Украины преобладают по количеству, то отмечены были прежде всего они.

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Как проект "Участок 28" праздновал годовщину

Проект "Участок 28" реализует организация "Ассоциация 17". Она помогает иностранцам, проживающим в 28 округе города Рыбник.

Во время празднования третьей годовщины проекту организаторы имели цель подчеркнуть важность украинско-польских отношений.

Так, в номинации "Человек успеха" награду получила Наталья Амс – врач, которая подтвердила свой диплом в Польше.

В категории "Хороший работодатель" отличили фирму Rekpol. Награда присуждена за высокие стандарты в трудоустройстве иммигрантов и за доброжелательное отношение к своим работникам.

Иоанна Буландра вместе со своим мужем Станиславом получили звание Почетных граждан 28 округа в категории " Амбассадоры иммигрантов " .

К слову, всего в Рыбнике и соседних муниципалитетах проживает около 10 тысяч граждан Украины.