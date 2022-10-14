Альтернативний "квиток за 9 євро": у Німеччині планують запровадити новий єдиний проїзний

Влітку в Німеччині на всі види транспорту діяв загальний квиток, який коштував усього 9 євро. Акція закінчилася, проте німецька влада домовилася про запровадження нового проїзного, який замінить цей "квиток за 9 євро".

Новий проїзний у Німеччині: скільки він коштуватиме

Так, у Німеччині планують запровадити новий загальний проїзний на потяги, автобуси та метро з початку 2023 року. Тож жителі та гості країни уже з 1 січня зможуть безлімітно користуватися будь-яким громадським транспортом, заплативши 49 євро на місяць. Про таку ціну домовилися міністри транспорту федерального уряду та урядів штатів.

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Разом з тим, є чимало чиновників, які вважають, що ціна у 49 євро за проїзний все ще залишається високою.

У Берліні багато людей, які не можуть зібрати 49 євро на місяць. Тому я розроблю концепцію того, як ми можемо використати квиток за 49 євро в Берліні, щоб запровадити соціально орієнтовані пропозиції, які потім застосовуватимуться по всій країні,

– сказала берлінський сенатор з транспорту Беттіна Яраш.

Федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінґ, своєю чергою, зазначив, що технічні питання щодо реалізації проєкту єдиного проїзного в Німеччині проговорені. Тому на 1 січня 2023 ця ініціатива повинна бути запущена.

Новий місячний проїзний за 49 євро буде доступний за передплатою, а скасувати його можна буде будь-якої миті.