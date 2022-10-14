Новый проездной в Германии: сколько он будет стоить

Так, в Германии планируют ввести новый общий проездной на поезда, автобусы и метро с начала 2023 года . Так что жители и гости страны уже с 1 января смогут безлимитно пользоваться любым общественным транспортом, заплатив 49 евро в месяц. О такой цене договорились министры транспорта федерального правительства и правительств штатов.

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Вместе с тем, есть немало чиновников, которые считают, что цена в 49 евро за проездной все еще остается высокой.

В Берлине много людей, которые не могут собрать 49 евро в месяц. Поэтому я разработаю концепцию того, как мы можем использовать билет за 49 евро в Берлине, чтобы ввести социально ориентированные предложения, которые будут потом применяться по всей стране,

– сказала берлинский сенатор по транспорту Беттина Яраш.

Федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг, в свою очередь, отметил, что технические вопросы по реализации проекта единого проездного в Германии проговорены. Поэтому на 1 января 2023 года эта инициатива должна быть запущена.