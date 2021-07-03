Не I think єдиним: як ще можна почати висловлювати думку англійською

I think означає я думаю. Ця фраза є однією з найпоширеніших в англійській мові. Нею заведено починати розповідь та відповідати на запитання. Однак зловживання зазначеним висловом свідчить про малий словниковий запас. Тож пропонуємо переглянути альтернативні варіанти цієї словесної конструкції.

Чим різноманітніші слова та фрази вживає співрозмовник, тим кращою стає його розповідь. На щастя, для I think існує безліч відповідників. Нижче зазначені 10 найпопулярніших.

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10 альтернатив фразі I think

To my mind... – На мою думку… To me... – Як на мене... I assume... – Я припускаю... In my opinion... – На мою думку... In my point of view... – На мій погляд... To my way of thinking... – На мою думку... I honestly believe that... – Я справді переконаний (вірю)... It seems to me that... – Мені здається, що... The way I see it... – Я бачу це таким чином... I guess... – Я припускаю…

Будь-яку з цих фраз можна використати замість банального I think, не втративши при цьому змісту того, що хочеться передати. Наприклад:

I think this movie is boring (я думаю, цей фільм нудний) – To my mind this movie is boring.

this movie is boring. I think it is too expensive (я думаю, це занадто дорого) – In my opinion it is too expensive.

it is too expensive. I think she's his girlfriend (я думаю, вона його дівчина) – I guess she's his girlfriend.

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