Не I think единственным: как еще можно начать выражать мысль на английском
Источник:инстаграм Language Factory
I think означает я думаю. Эта фраза является одной из самых распространенных в английском языке. Ею принято начинать рассказ и отвечать на вопросы. Однако злоупотребление указанным выражением свидетельствует о малом словарном запасе. Поэтому предлагаем посмотреть альтернативные варианты этой словесной конструкции.
Чем разнообразнее слова и фразы применяет собеседник, тем лучше становится его рассказ. К счастью, для I think существует множество альтернативных вариантов. Ниже указаны 10 самых популярных.
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10 альтернатив фразе I think
- To my mind... – Я думаю...
- To me... – Как по мне...
- I assume... – Я предполагаю...
- In my opinion... – Я думаю...
- In my point of view... – На мой взгляд...
- To my way of thinking... – Я думаю...
- I honestly believe that... – Я действительно убежден (верю)...
- It seems to me that... – Мне кажется, что...
- The way I see it... – Я вижу это следующим образом...
- I guess... – Я предполагаю...
Любую из этих фраз можно использовать вместо банального I think, не потеряв при этом смысла того, что хочется передать. Например:
- I think this movie is boring (я думаю, этот фильм скучный) – To my mind this movie is boring.
- I think it is too expensive (я думаю, это слишком дорого) – In my opinion it is too expensive.
- I think she's his girlfriend (я думаю, она его девушка) – I guess she's his girlfriend.
Больше альтернатив фразе I think: смотрите видео