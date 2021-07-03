Не I think единственным: как еще можно начать выражать мысль на английском

3 июля 2021 , 11:10
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Источник:

инстаграм Language Factory

I think означает я думаю. Эта фраза является одной из самых распространенных в английском языке. Ею принято начинать рассказ и отвечать на вопросы. Однако злоупотребление указанным выражением свидетельствует о малом словарном запасе. Поэтому предлагаем посмотреть альтернативные варианты этой словесной конструкции.

Чем разнообразнее слова и фразы применяет собеседник, тем лучше становится его рассказ. К счастью, для I think существует множество альтернативных вариантов. Ниже указаны 10 самых популярных.

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10 альтернатив фразе I think

  1. To my mind... – Я думаю...
  2. To me... – Как по мне...
  3. I assume... – Я предполагаю...
  4. In my opinion... – Я думаю...
  5. In my point of view... – На мой взгляд...
  6. To my way of thinking... – Я думаю...
  7. I honestly believe that... – Я действительно убежден (верю)...
  8. It seems to me that... – Мне кажется, что...
  9. The way I see it... – Я вижу это следующим образом...
  10. I guess... – Я предполагаю...

Любую из этих фраз можно использовать вместо банального I think, не потеряв при этом смысла того, что хочется передать. Например: 

  • I think this movie is boring (я думаю, этот фильм скучный) – To my mind this movie is boring.
  • I think it is too expensive (я думаю, это слишком дорого) – In my opinion it is too expensive. 
  • I think she's his girlfriend (я думаю, она его девушка) – I guess  she's his girlfriend. 

Больше альтернатив фразе I think: смотрите видео

 

Автор: Орися Біленька