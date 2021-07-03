Не I think единственным: как еще можно начать выражать мысль на английском

I think означает я думаю. Эта фраза является одной из самых распространенных в английском языке. Ею принято начинать рассказ и отвечать на вопросы. Однако злоупотребление указанным выражением свидетельствует о малом словарном запасе. Поэтому предлагаем посмотреть альтернативные варианты этой словесной конструкции.

Чем разнообразнее слова и фразы применяет собеседник, тем лучше становится его рассказ. К счастью, для I think существует множество альтернативных вариантов. Ниже указаны 10 самых популярных.

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10 альтернатив фразе I think

To my mind... – Я думаю... To me... – Как по мне... I assume... – Я предполагаю... In my opinion... – Я думаю... In my point of view... – На мой взгляд... To my way of thinking... – Я думаю... I honestly believe that... – Я действительно убежден (верю)... It seems to me that... – Мне кажется, что... The way I see it... – Я вижу это следующим образом... I guess... – Я предполагаю...

Любую из этих фраз можно использовать вместо банального I think, не потеряв при этом смысла того, что хочется передать. Например:

I think this movie is boring (я думаю, этот фильм скучный) – To my mind this movie is boring.

this movie is boring. I think it is too expensive (я думаю, это слишком дорого) – In my opinion it is too expensive.

it is too expensive. I think she's his girlfriend (я думаю, она его девушка) – I guess she's his girlfriend.

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