Чим різноманітніші слова та фрази вживає співрозмовник, тим кращою стає його розповідь. На щастя, для I think існує безліч відповідників. Нижче зазначені 10 найпопулярніших.
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10 альтернатив фразі I think
- To my mind... – На мою думку…
- To me... – Як на мене...
- I assume... – Я припускаю...
- In my opinion... – На мою думку...
- In my point of view... – На мій погляд...
- To my way of thinking... – На мою думку...
- I honestly believe that... – Я справді переконаний (вірю)...
- It seems to me that... – Мені здається, що...
- The way I see it... – Я бачу це таким чином...
- I guess... – Я припускаю…
Будь-яку з цих фраз можна використати замість банального I think, не втративши при цьому змісту того, що хочеться передати. Наприклад:
- I think this movie is boring (я думаю, цей фільм нудний) – To my mind this movie is boring.
- I think it is too expensive (я думаю, це занадто дорого) – In my opinion it is too expensive.
- I think she's his girlfriend (я думаю, вона його дівчина) – I guess she's his girlfriend.
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