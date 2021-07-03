Чим різноманітніші слова та фрази вживає співрозмовник, тим кращою стає його розповідь. На щастя, для I think існує безліч відповідників. Нижче зазначені 10 найпопулярніших.

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10 альтернатив фразі I think

  1. To my mind... – На мою думку…
  2. To me... – Як на мене...
  3. I assume... – Я припускаю...
  4. In my opinion... – На мою думку...
  5. In my point of view... – На мій погляд...
  6. To my way of thinking... – На мою думку...
  7. I honestly believe that... – Я справді переконаний (вірю)...
  8. It seems to me that... – Мені здається, що...
  9. The way I see it... – Я бачу це таким чином...
  10. I guess... – Я припускаю…

Будь-яку з цих фраз можна використати замість банального I think, не втративши при цьому змісту того, що хочеться передати. Наприклад: 

  • I think this movie is boring (я думаю, цей фільм нудний) – To my mind this movie is boring.
  • I think it is too expensive (я думаю, це занадто дорого) – In my opinion it is too expensive. 
  • I think she's his girlfriend (я думаю, вона його дівчина) – I guess she's his girlfriend. 

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