Чим різноманітніші слова та фрази вживає співрозмовник, тим кращою стає його розповідь. На щастя, для I think існує безліч відповідників. Нижче зазначені 10 найпопулярніших.

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10 альтернатив фразі I think

To my mind... – На мою думку… To me... – Як на мене... I assume... – Я припускаю... In my opinion... – На мою думку... In my point of view... – На мій погляд... To my way of thinking... – На мою думку... I honestly believe that... – Я справді переконаний (вірю)... It seems to me that... – Мені здається, що... The way I see it... – Я бачу це таким чином... I guess... – Я припускаю…

Будь-яку з цих фраз можна використати замість банального I think, не втративши при цьому змісту того, що хочеться передати. Наприклад:

I think this movie is boring (я думаю, цей фільм нудний) – To my mind this movie is boring.

this movie is boring. I think it is too expensive (я думаю, це занадто дорого) – In my opinion it is too expensive.

it is too expensive. I think she's his girlfriend (я думаю, вона його дівчина) – I guess she's his girlfriend.

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