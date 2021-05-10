Аліменти в Польщі: хто платить і скільки осіб є боржниками

Випадки розлучення, коли у пари є неповнолітні діти, не є рідкістю у сучасному світі. Відтак, після розірвання шлюбу у таких випадках хтось повинен сплачувати аліменти. У Польщі це здебільшого стосується чоловіків. Вони ж і складають число боржників.

У Польщі батько сплачує дітям 205 тисяч євро. Майже всі польські боржники (96%) стосовно аліментів – це чоловіки. Більшість з них живе в Сілезькому та Мазовецькому воєводствах.

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Борги

У Польщі загальний борг по аліментах перевищує 11 мільярдів злотих (більше, ніж 80 мільярдів гривень).

Найбільшим боржником у 2021 році є 31-річний житель Малопольщі. Чоловік винен своїм дітям 939 тисяч злотих (6,85 мільйона гривень).

Слід зазначити, що поступово число офіційних боржників зменшується. За минулий рік загальний борг зменшився приблизно на 440 мільйонів злотих. Зате середній розмір боргу на одну людину зростає і зараз становить 41,1 тисячі злотих (понад 300 тисяч гривень).

Ця статистика, на жаль, не означає, що батьки почали більше допомагати своїм дітям фінансово. Тепер заборгованість старше шести років знімається з обліку, тому, ймовірно, що різниці у цифрах зумовлені цією причиною.

Цікаво, що у Польщі заборгованість по аліментах не можна призупинити. Навіть у тих випадках, коли боржник визнаний банкрутом.



У Польщі сплата аліментів здебільшого стосується чоловіків / Фото Unsplash