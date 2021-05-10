В Польше отец платит детям 205 тысяч евро . Почти все польские должники (96%) относительно алиментов – это мужчины . Большинство из них живет в Силезском и Мазовецком воеводствах.

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Долги

В Польше общий долг по алиментам превышает 11 миллиардов злотых (более 80 миллиардов гривен).

Наибольшим должником в 2021 году является 31-летний житель Малопольши. Человек должен своим детям 939 тысяч злотых (6,85 миллиона гривен).

Следует отметить, что постепенно число официальных должников уменьшается. За прошлый год общий долг уменьшился примерно на 440 миллионов злотых . Зато средний размер долга на одного человека растет и сейчас составляет 41,1 тысячи злотых (более 300 тысяч гривен).

Эта статистика, к сожалению, не означает, что родители стали больше помогать своим детям финансово. Теперь задолженность старше шести лет снимается с учета, поэтому, вероятно, что разницы в цифрах обусловленные этой причиной.

Интересно, что в Польше задолженность по алиментам нельзя приостановить. Даже в тех случаях, когда должник признан банкротом.