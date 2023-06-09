Пляжі Хургади закривають для купання та дайвінгу: що трапилося

8 червня в єгипетському курортному місті Хургада акула напала та з’їла чоловіка живцем поблизу берега. За даними місцевої поліції, загиблий – громадянин Росії.

Пляжі Хургади закривають

Після нападу акули влада Хургади ввела заборону на купання та водні види спорту на пляжах. Групу спеціалістів направили на місце пригоди для розслідування.

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Слідчі роботи завершено, і Червономорські заповідники підтвердили, що стався напад тигрової акули на людину, що призвело до смерті.

Міністр довкілля Єгипту видав вказівки фахівцям про сканування поверхні інциденту, щоб помітити рибу, яка спричинила це. Також заборонив купатися на пляжах впродовж двох. Так, заборона почала діяти зранку 9 червня і триватиме до понеділка, 12 червня. Видано вказівку вживати заходів щодо призупинення плавання, сноркелінгу та водних видів спорту на обмеженій території між курортом Ель-Гуна Північ та південним кордоном Абу-Сума Бей Південний на два дні починаючи з ранку п'ятниці,

– заявив губернатор Червоного моря.