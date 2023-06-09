Пляжи Хургады закрывают

После нападения акулы власти Хургады ввели запрет на купание и водные виды спорта на пляжах. Группа специалистов была направлена на место происшествия для расследования.

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Следственные работы завершены, и Красноморские заповедники подтвердили, что произошло нападение тигровой акулы на человека, повлекшего смерть.

Министр окружающей среды Египта издал указания специалистам о сканировании поверхности инцидента, чтобы заметить рыбу, которая вызвала это. Также запретил купаться на пляжах в течение двух. Так, запрет начал действовать с утра 9 июня и продлится до понедельника, 12 июня. Издано указание принимать меры по приостановке плавания, сноркелинга и водных видов спорта на ограниченной территории между курортом Эль-Гуна Север и южной границей Абу-Сума Бэй Южный на два дня начиная с утра пятницы,

– заявил губернатор Красного моря.