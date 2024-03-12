Допис опублікувала рієлторка Аня Еттінгер. Вона зауважила, що не думала, що ринок нерухомості у Канаді може стати ще гіршим. Однак з'явився цей допис про ліжко в оренду.

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Якраз тоді, коли ви думали, що ринок Торонто не може стати ще гіршим, він став ще гіршим. Це просто безумство. Здавати місце у своєму ліжку за 900 канадських доларів на місяць? Не дивно, що так багато людей ненавидять це місце,

– заявила Аня.

Канада заборонила іноземцям купувати житло

Канада заборонила іноземцям купувати житло на території країни щонайменше до 1 січня 2027 року. Варто зауважити, що обмеження запровадили ще у 2022 році, коли Канада переживала економічні наслідки пандемії COVID-19.

Купувати житло іноземцям заборонили через суттєве зростання цін на нерухомість на території Канади. Зокрема, колосальний стрибок вони зробили у Торонто та Ванкувері. Зокрема, станом на грудень 2023 року базова ціна на житло становила вже понад 730 тисяч канадських доларів. Таким способом влада Канади намагається захистити місцеві сім'ї.