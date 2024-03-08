На Airbnb виставили розкішну бібліотеку в Лондоні: за символічну ціну можна залишитись на ніч

На Airbnb знову з'явилося незвичайне житло. Забронювати пропонують у таємній бібліотеці собору святого Павла у Лондоні.

Гостей приймуть лише на одну ніч. Букінг відкриється 12 березня об 11:00 за європейським часом.

Читайте також Збирають мільйони євро: що відбувається з монетами, які туристи кидають у фонтан Треві у Римі

На Airbnb виставили таємну бібліотеку в Лондоні

Пара, яка забронює житло, буде першою, хто зупиниться у бібліотеці з часів Другої світової війни. У бронювання входить "чудова вечеря" у сусідньому ресторані та "ніч книжкових снів" у бібліотеці.

Бонус: доступ до книг Холлі Джексон "Повернення Рейчел Прайс", Джона Гришема "Привиди Каміно" та Кевіна Квана "Брехня та весілля" – до того, як вони з'являться на прилавках магазинів.

Зали бібліотеки / Фото Airbnb

Гості залишатимуться у спальні Прихованої бібліотеки та матимуть доступ до читального залу, куточків і бібліотеки собору Святого Павла.

Зали бібліотеки / Фото Airbnb

І все це за символічну ціну – 8 євро. Бібліотека відчинить свої двері 15 березня лише на одну ніч.

Бронювання бібліотеки буде доступне лише одну ніч / Фото Airbnb

Зауважимо, Туреччина стає ще дорожчою для туристів. Влада країни знову вирішила підняти ціни на квитки в музеї. Це вже втретє за рік. Які ціни і в яких музеях будуть цього разу – читайте у матеріалі!