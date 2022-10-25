Програма безплатного житла в Європі від Airbnb для українців: як працює
25 жовтня 2022 , 16:32Читать новость на русском
Джерело:United4Ukraine
Міжнародна організація United for Ukraine, яка допомагає біженцям з України за кордоном, після кількамісячної перерви відновила програму пошуку житла в Європі для українських біженців. Таке рішення прийняли на тлі очікування нової хвилі біженців через ситуацію в енергетичній сфері.
На Airbnb відновили програму безплатного житла українським біженцям в Європі
Сім'ї з дітьми зможуть отримати дах над головою на термін до 30 днів. Про це йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці United4Ukraine.
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Хто може претендувати на безплатне розміщення
Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло у Європі можна на платформі UFU у розділі "Знайти тимчасове житло".
Заявники мають відповідати кільком критеріям:
- житло надається винятково сім'ям з дітьми;
- житло надається від 7 до 30 днів;
- проживання надається лише особам, які раніше не користувалися послугами United for Ukraine.
Яку інформацію потрібно надати, щоб отримати житло
Для безплатного розміщення біженці мають надати інформацію, кому, де і на який термін потрібне житло. Також потрібне підтвердження, що родина шукає житло, бо виїхала з України через війну. Підтвердити дані про себе можна за допомогою українського паспорта, дозволу на роботу або посвідки на проживання в Україні.
Пропозиція варіантів короткострокового розміщення триватиме до 31 грудня 2022 року.Зауважте, раніше в рамках проєкту United for Ukraine вони вже допомогли знайти житло понад 11 000 українців, що рятувалися від війни. Це сотні сімей, що знайшли тимчасовий прихисток та змогли зосередитись на розв'язанні важливих питань, пов'язаних з переїздом в нову країну.