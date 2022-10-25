Програма безплатного житла в Європі від Airbnb для українців: як працює

Міжнародна організація United for Ukraine, яка допомагає біженцям з України за кордоном, після кількамісячної перерви відновила програму пошуку житла в Європі для українських біженців. Таке рішення прийняли на тлі очікування нової хвилі біженців через ситуацію в енергетичній сфері.

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Сім'ї з дітьми зможуть отримати дах над головою на термін до 30 днів. Про це йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці United4Ukraine.

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