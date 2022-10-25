На Airbnb відновили програму безплатного житла українським біженцям в Європі
Сім'ї з дітьми зможуть отримати дах над головою на термін до 30 днів. Про це йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці United4Ukraine.
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Хто може претендувати на безплатне розміщення
Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло у Європі можна на платформі UFU у розділі "Знайти тимчасове житло".
Заявники мають відповідати кільком критеріям:
- житло надається винятково сім'ям з дітьми;
- житло надається від 7 до 30 днів;
- проживання надається лише особам, які раніше не користувалися послугами United for Ukraine.
Яку інформацію потрібно надати, щоб отримати житло
Для безплатного розміщення біженці мають надати інформацію, кому, де і на який термін потрібне житло. Також потрібне підтвердження, що родина шукає житло, бо виїхала з України через війну. Підтвердити дані про себе можна за допомогою українського паспорта, дозволу на роботу або посвідки на проживання в Україні.
Пропозиція варіантів короткострокового розміщення триватиме до 31 грудня 2022 року.