На Airbnb возобновили программу бесплатного жилья беженцам в Европе

Семьи с детьми смогут получить крышу над головой на срок до 30 дней. Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице United4Ukraine.

Читайте также Сколько украинских беженцев находится за границей через 8 месяцев полномасштабной войны

Кто может претендовать на бесплатное размещение

Подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе можно на платформе UFU в разделе "Найти временное жилье".

Заявители должны соответствовать нескольким критериям:

жилье предоставляется исключительно семьям с детьми;

жилье предоставляется от 7 до 30 дней;

проживание предоставляется только лицам, ранее не пользовавшимся услугами United for Ukraine.

Какую информацию нужно предоставить, чтобы получить жилье

Для бесплатного размещения беженцы должны предоставить информацию, кому, где и на какой срок нужно жилье. Также нужно подтверждение, что семья ищет жилье, потому что уехала из Украины из-за войны. Подтвердить данные о себе можно с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство в Украине.

Предложение вариантов краткосрочного размещения продлится до 31 декабря 2022 года.

Заметьте, ранее в рамках проекта United for Ukraine они уже помогли найти жилье более 11 000 спасавшихся от войны украинцев. Это сотни семей, которые нашли временное убежище и смогли сосредоточиться на решении важных вопросов, связанных с переездом в новую страну.