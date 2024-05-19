Disney і Pixar: з Airbnb можна побувати у всесвіті знаменитих мультфільмів

Цього літа кожен може поринути у захопливі світи улюблених мультфільмів Disney та Pixar. Компанія Airbnb розповідає про свої Icons.

З Airbnb можна побувати у всесвіті мультфільмів

Компанія пропонує варіанти житла в будинку з повітряними кулями з мультфільму "Вгору", особняку Едні Мод за мотивами "Суперссімейки", штаб-квартирі з мультфільму "Головоломка".

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Пориньте в улюблені історії, відчуйте емоції, які вони викликають, і створіть нові особисті спогади, навіяні пригодами, героїзмом і зростанням у фільмах Disney і Pixar,

– йдеться на сайті.

Можна потрапити у всесвіт "Суперсімейки" / Фото Airbnb

Як подати запит на бронювання?

Шанувальники Pixar можуть надіслати запит на бронювання та дізнатися більше про всі Icons на Airbnb.

Період подання заявок на бронювання в особняку Едни починається в п'ятницю, 24 травня о 6:00 за тихоокеанським часом, і закінчується 28 травня о 23:59 за тихоокеанським часом на 15 загальних подій для 4 осіб, які відбудуться 6 – 29 червня за 0 доларів США.

"Головоломка" теж стане доступна / Фото Airbnb

Другий період бронювання в Up house починається в понеділок, 27 травня о 6:00 за тихоокеанським часом, і закінчується 3 червня о 23:59 за тихоокеанським часом для 10 одноденних проживання з 10 по 25 липня за ціною 0 доларів США за ніч.

Бронювання ночівлі у штаб-квартирі за мотивами "Головоломки" поки не відкрилося, але за оновленнями можна стежити на сайті або через програму.

У Airbnb вийшло велике оновлення

Компанія Airbnb представила низку оновлень. Головне з них – Icons – незвичайні враження, про які раніше можна було лише мріяти.

Піктограми дозволяють вам поринути у світи, про які можна було тільки мріяти. Пориньте в будинок "Up". Проведіть ніч у музеї Феррарі. Поспілкуйтеся з Кевіном Хартом.