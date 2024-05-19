С Airbnb можно побывать во вселенной мультфильмов

Компания предлагает варианты жилья в доме с воздушными шарами из мультфильма "Вверх", особняке Эдни Мод по мотивам "Суперсемейки", штаб-квартире из мультфильма "Головоломка".

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Окунитесь в любимые истории, почувствуйте эмоции, которые они вызывают, и создайте новые личные воспоминания, навеянные приключениями, героизмом и ростом в фильмах Disney и Pixar,

– говорится на сайте.



Можно попасть во вселенную "Суперсемейки" / Фото Airbnb

Как подать запрос на бронирование?

Поклонники Pixar могут отправить запрос на бронирование и узнать больше обо всех Icons на Airbnb.

Период подачи заявок на бронирование в особняке Эдны начинается в пятницу, 24 мая в 6:00 по тихоокеанскому времени, и заканчивается 28 мая в 23:59 по тихоокеанскому времени на 15 общих событий для 4 человек, которые состоятся 6 – 29 июня за 0 долларов США.



"Головоломка" тоже станет доступна / Фото Airbnb

Второй период бронирования в Up house начинается в понедельник, 27 мая в 6:00 по тихоокеанскому времени, и заканчивается 3 июня в 23:59 по тихоокеанскому времени для 10 однодневных проживания с 10 по 25 июля по цене 0 долларов США за ночь.

Бронирование ночевки в штаб-квартире по мотивам "Головоломки" пока не открылось, но за обновлениями можно следить на сайте или через приложение.

У Airbnb вышло большое обновление

Компания Airbnb представила ряд обновлений. Главное из них – Icons – необычные впечатления, о которых раньше можно было лишь мечтать.

Пиктограммы позволяют вам окунуться в миры, о которых можно было только мечтать. Окунитесь в дом "Up". Проведите ночь в музее Феррари. Пообщайтесь с Кевином Хартом.