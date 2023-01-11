Авіакомпанія airBaltic першою в Європі оснастить літаки інтернетом Starlink: як це працює

Латвійська авіакомпанія airBaltic стане першою у Європі, яка запустить на своїх літаках супутниковий інтернет Starlink. Він буде безплатним і доступним усім пасажирам.

airBaltic запустить безплатний інтернет Starlink на усіх літаках

Завдяки цьому усі пасажири зможуть користуватися доступом в інтернет одразу після того, як потраплять на борт авіалайнера. Послуга буде доступна як на землі, так і під час перельоту.

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Це історичний момент для нашої авіакомпанії та галузі в цілому. Незабаром airBaltic стане першою авіакомпанією в Європі, яка запустить високошвидкісний, безлімітний і безплатний супутниковий інтернет на борту,

– заявив гендиректор Мартін Гаусс.

Оператор Starlink – компанія Ілона Маска SpaceX – надаватиме на кожен літак канал в 350 Мегабітів. Так, якщо всі 145 пасажирів на борту одночасно почнуть користуватися інтернетом, кожен з них отримає канал у 2,4 Мегабіта. Цього достатньо, щоб переглядати потокове відео або навіть вести трансляцію.

Антена, яку встановлять на літаку, буде зв'язуватися з супутниками SpaceX, які вже використовують для надання сервісу Starlink на землі. У такий спосіб і буде доступний вихід в мережу в літаку.

Коли запустять Starlink на борту airBaltic

Зазначається, що airBaltic співпрацюватиме зі SpaceX, щоб отримати необхідне схвалення STC (додатковий тип сертифікації).

Сертифікація має довести, що обладнання не впливає на системи літака, та його експлуатація є безпечною.

Очікується, що вже цього року авіаперевізник та SpaceX розпочне встановлення продукту на всьому авіапарку Airbus A220-300 airBaltic.