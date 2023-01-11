airBaltic запустит бесплатный интернет Starlink на всех самолетах

Благодаря этому, все пассажиры смогут пользоваться доступом в интернет сразу после того, как попадут на борт авиалайнера. Услуга будет доступна как на земле, так и во время перелета.

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Это исторический момент для нашей авиакомпании и отрасли в целом. В скором времени airBaltic станет первой авиакомпанией в Европе, которая запустит высокоскоростной, безлимитный и бесплатный спутниковый интернет на борту.

– заявил гендиректор Мартин Гаусс.

Оператор Starlink – компания Илона Маска SpaceX – будет предоставлять на каждый самолет канал в 350 Мегабитов. Так, если все 145 пассажиров на борту одновременно начнут пользоваться интернетом, каждый из них получит канал в 2,4 Мегабита. Этого достаточно, чтобы просматривать потоковое видео или даже трансляцию.

Антенна, которую установят на самолете, будет связываться со спутниками SpaceX, что уже используются для предоставления сервиса Starlink на земле. Таким образом, и будет доступен выход в сеть в самолете.

Когда запустят Starlink на борту airBaltic

airBaltic будет сотрудничать с SpaceX, чтобы получить необходимое одобрение STC (дополнительный тип сертификации).

Сертификация должна доказать, что оборудование не влияет на системы самолета, и его эксплуатация безопасна.

Ожидается, что уже в этом году авиаперевозчик и SpaceX приступят к установке продукта на всем авиапарке Airbus A220-300 airBaltic.

Обратите внимание: латвийская авиакомпания airBaltic также первой в ЕС разрешила персоналу тату, пирсинг и нестандартные прически. В то время как в подавляющем большинстве авиакомпаний мира действуют строгие условия по внешнему виду экипажа.