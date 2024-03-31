В експерименті брали участь 150 співробітників AirBaltic та Starlink. Випробування інтернету на міцність пройшли успішно.

Читайте також Еміграція в ЄС: названо 10 найкращих країн для переїзду

AirBaltic тестує безкоштовний інтернет від Starlink у літаках

Перевірка обладнання відбулася на землі в аеропорту Риги. Весь салон літака Airbus A220-300 заповнили півтори сотні співробітників airBaltic та Starlink, випробовуючи на міцність ширину інтернет-каналу.

Глава airBaltic Мартін Гаус сподівається, що запустити інтернет в літаках авіакомпанії вийде вже цього року. Але спершу потрібно отримати додаткові сертифікати.

Для тестування зібрали повний літак співробітників AirBaltic та Starlink / Фото: airBaltic

Інтернет від Starlink дозволить пасажирам виходити в мережу одразу після посадки в літак та протягом усього польоту.

Так, якщо всі 145 пасажирів на борту Airbus A220-300 AirBaltic одночасно вийдуть у мережу, кожен з них отримає канал 3,4 Мегабіту у секунду. Цього достатньо, щоб відкривати соціальні мережі, сайти новин або переглядати потокове відео.

До слова, серед великих авіакомпаній рішення Starlink у літаках вже використовує американська авіакомпанія Hawaiian Airlines. Вона оснастила супутниковими антенами деякі літаки Airbus A321neo та планує поставити Starlink на всі свої авіалайнери A321neo та A330 до кінця 2024 року. Hawaiian Airlines надає цю послугу безкоштовно всім пасажирам.

Зауважимо. Заходячи на борт широкофюзеляжного літака, більшість пасажирів навіть не здогадується, що такі авіалайнери мають приховані готелі. Називають їх "crew rest area" – який вигляд вони мають. Апартаменти не схожі на номери готелю категорії 5 зірок. Тут немає вікон, низькі стелі, зате є спальні місця та звукоізоляція, які дозволяють відпочити під час тривалих перельотів.