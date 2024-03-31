В эксперименте участвовали 150 сотрудников AirBaltic и Starlink. Испытания интернета на прочность прошли успешно.

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AirBaltic тестирует бесплатный интернет от Starlink в самолетах

Проверка оборудования состоялась на земле в аэропорту Риги. Весь салон самолета Airbus A220-300 заполнили полторы сотни сотрудников airBaltic и Starlink, испытывая на прочность ширину интернет-канала.

Глава airBaltic Мартин Гаус надеется, что запустить интернет в самолетах авиакомпании получится уже в этом году. Но сперва нужно получить дополнительные сертификаты.

Для тестирования собрали полный самолет сотрудников AirBaltic и Starlink / Фото: airBaltic

Интернет от Starlink позволит пассажирам выходить в сеть сразу после посадки в самолет и в течение всего полета.

Так, если все 145 пассажиров на борту Airbus A220-300 AirBaltic одновременно выйдут в сеть, каждый из них получит канал 3,4 Мегабита в секунду. Этого достаточно, чтобы открывать социальные сети, сайты новостей или просматривать потоковое видео.

К слову, среди крупных авиакомпаний решение Starlink в самолетах уже использует американская авиакомпания Hawaiian Airlines. Она оснастила спутниковыми антеннами некоторые самолеты Airbus A321neo и планирует поставить Starlink на все свои авиалайнеры A321neo и A330 до конца 2024 года. Hawaiian Airlines предоставляет эту услугу бесплатно всем пассажирам.

Заметим. Заходя на борт широкофюзеляжного самолета, большинство пассажиров даже не догадывается, что такие авиалайнеры имеют скрытые отели. Называют их "crew rest area" – какой вид они имеют. Апартаменты не похожи на номера отеля категории 5 звезд. Здесь нет окон, низкие потолки, зато есть спальные места и звукоизоляция, которые позволяют отдохнуть во время длительных перелетов.