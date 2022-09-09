Так, у пасажирів, які планують свою подорож з Кишинева до Праги або у зворотньому напрямку, з'явилася альтернатива. Авіаперевізник Air Moldova почне здійснювати прямі рейси між цими двома містами.

І ще Як дізнатися, які заходи відбуваються у містах Польщі: перелік корисних ресурсів

Крім угорського лоукостера WizzAir, який зараз також літає з Кишинева до Праги, цей напрямок обслуговуватимуть і літаки державної авіакомпанії Молдови.

Перший рейс Air Moldova запланований на 30 жовтня. Літаки курсуватимуть між столицями тричі на тиждень – у вівторки, четверги та неділі.

Квитки вже надійшли у продаж. За переліт в одну сторону доведеться віддати від 79 євро (майже 3 тисячі гривень).