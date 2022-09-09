Так, у пассажиров, планирующих свое путешествие из Кишинева в Прагу или в обратном направлении, появилась альтернатива. Авиаперевозчик Air Moldova начнет совершать прямые рейсы между этими двумя городами.

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Кроме венгерского лоукостера WizzAir, сейчас также летающего из Кишинева в Прагу, это направление будут обслуживать и самолеты государственной авиакомпании Молдовы.

Первый рейс Air Moldova запланирован на 30 октября. Самолеты будут курсировать между столицами три раза в неделю – во вторники, четверги и воскресенья.