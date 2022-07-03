Сьогодні ж ми зібрали в одному місці найцікавіші події Барселони, які заплановані на липень. Тож обирайте захід до душі та плануйте культурну програму з рідними чи друзями.
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Афіша подій Барселони на липень 2022
Рок-фестиваль Rock Fest Barcelona
KISS, Alice Cooper та Nightwish очолять Barcelona Rock Fest у 2022 році.
- Коли: до 2 липня
Пляжний фестиваль електронної музики Barcelona Beach Festival
На дійстві запалюватимуть Armin Van Buuren, Marshmelo та багато інших.
- Коли: 2 липня
Фієста району Сан-Пере, Санта-Катерина та Ла-Рібера.
Безліч різноманітних вуличних заходів на честь одного з найстародавніших районів міста.
- Коли: до 3 липня
Пивний ярмарок у Побленоу
На La Fira del Poblenou 2022 буде представлено 65 вітчизняних та зарубіжних крафтових пивоварень з понад 300 сортами пива.
- Коли: 1 – 3 липня
Palo Market Fest Verano
Щомісячний ринок з дизайном, музикою та фуд-кортами в садах Побленоу.
- Коли: 2 – 3 липня
Cruilla
Ще один великий фестиваль музики. Виступлять Residente, Hot Chip, Meute, Rozalén, Seeed та інші.
- Коли: 6 – 9 липня
Музичний фестиваль "Festival Pedralbes" у королівських садах
Крім крутої локації, тут чудовий лайн-ап та недорогі квитки. Наприклад, Джосс Стон виступить 4 липня, а Агнес Обель – 9 липня, концерт Джесі Джей запланований на 20-е.
- Коли: до 24 липня
Cine al aire libre
На пляжі Сан Себастьян, біля фортеці Монжуїк та біля павільйону Міс Ван Дер Рое покажуть нові та класичні шедеври кінематографа.
- Коли: до 18 липня
Talent Jazz Pedrera
На даху будинку Міла відбудуться джазові концерти.
- Коли: щочетверга та щоп'ятниці до 29 липня.
Cap Roig Festival
На 22-му фестивалі Cap Roig виступлять такі світові зірки, як Крістіна Агілера, Стінг, Себастьян Ятра, Каміло та інші.
- Коли: з 22 липня по 15 серпня
El millór diseño del any
Виставка із 500 об'єктів "Найкращий дизайн року" у Музеї Дизайну.
- Коли: до 28 серпня
Nits de Blues
До 31 серпня блюзові ночі щосереди в музеї просто неба Poble Espanyol.
Dones. Entre Renoir y Sorolla
Покажуть 44 картини найкращих імпресіоністів із жіночим обличчям у Museo Diocesa.
- Коли: до 25 вересня.
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