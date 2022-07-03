Сьогодні ж ми зібрали в одному місці найцікавіші події Барселони, які заплановані на липень. Тож обирайте захід до душі та плануйте культурну програму з рідними чи друзями.

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Афіша подій Барселони на липень 2022

Рок-фестиваль Rock Fest Barcelona

KISS, Alice Cooper та Nightwish очолять Barcelona Rock Fest у 2022 році.

Коли: до 2 липня

Пляжний фестиваль електронної музики Barcelona Beach Festival

На дійстві запалюватимуть Armin Van Buuren, Marshmelo та багато інших.

Коли: 2 липня

Фієста району Сан-Пере, Санта-Катерина та Ла-Рібера.

Безліч різноманітних вуличних заходів на честь одного з найстародавніших районів міста.

Коли: до 3 липня

Пивний ярмарок у Побленоу

На La Fira del Poblenou 2022 буде представлено 65 вітчизняних та зарубіжних крафтових пивоварень з понад 300 сортами пива.

Коли: 1 – 3 липня

Palo Market Fest Verano

Щомісячний ринок з дизайном, музикою та фуд-кортами в садах Побленоу.

Коли: 2 – 3 липня

Cruilla

Ще один великий фестиваль музики. Виступлять Residente, Hot Chip, Meute, Rozalén, Seeed та інші.

Коли: 6 – 9 липня

Музичний фестиваль "Festival Pedralbes" у королівських садах

Крім крутої локації, тут чудовий лайн-ап та недорогі квитки. Наприклад, Джосс Стон виступить 4 липня, а Агнес Обель – 9 липня, концерт Джесі Джей запланований на 20-е.

Коли: до 24 липня

Cine al aire libre

На пляжі Сан Себастьян, біля фортеці Монжуїк та біля павільйону Міс Ван Дер Рое покажуть нові та класичні шедеври кінематографа.

Коли: до 18 липня

Talent Jazz Pedrera

На даху будинку Міла відбудуться джазові концерти.

Коли: щочетверга та щоп'ятниці до 29 липня.

Cap Roig Festival

На 22-му фестивалі Cap Roig виступлять такі світові зірки, як Крістіна Агілера, Стінг, Себастьян Ятра, Каміло та інші.

Коли: з 22 липня по 15 серпня

El millór diseño del any

Виставка із 500 об'єктів "Найкращий дизайн року" у Музеї Дизайну.

Коли: до 28 серпня

Nits de Blues

До 31 серпня блюзові ночі щосереди в музеї просто неба Poble Espanyol.

Dones. Entre Renoir y Sorolla

Покажуть 44 картини найкращих імпресіоністів із жіночим обличчям у Museo Diocesa.

Коли: до 25 вересня.

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