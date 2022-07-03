Сегодня же мы собрали в одном месте самые интересные события Барселоны, запланированные на июль. Поэтому выбирайте мероприятие по душе и планируйте культурную программу с родными или друзьями.
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Афиша событий Барселоны на июль 2022
Рок-фестиваль Rock Fest Barcelona
KISS, Alice Cooper и Nightwish возглавят Barcelona Rock Fest в 2022 году.
- Когда: до 2 июля
Пляжный фестиваль электронной музыки Barcelona Beach Festival
На мероприятии будут зажигать Armin Van Buuren, Marshmelo и многие другие.
- Когда: 2 июля
Фиеста района Сан-Пере, Санта-Катерина и Ла-Рибера.
Множество разнообразных уличных мероприятий в честь одного из самых древних районов города.
- Когда: до 3 июля
Пивная ярмарка в Побленоу
На La Fira del Poblenou 2022 будут представлены 65 отечественных и зарубежных крафтовых пивоварен с более чем 300 сортами пива.
- Когда: 1 – 3 июля
Пало Маркет Фест Верано
Ежемесячный рынок с дизайном, музыкой и фуд-кортами в садах Побленоу.
- Когда: 2 – 3 июля
Cruilla
Еще один большой фестиваль музыки. Выступят Residente, Hot Chip, Meute, Rozalén, Seeed и другие.
- Когда: 6 – 9 июля
Музыкальный фестиваль "Festival Pedralbes" в королевских садах
Кроме крутой локации, здесь отличный лайн-ап и недорогие билеты. К примеру, Джосс Стон выступит 4 июля, а Агнес Обель – 9 июля, концерт Джесси Джей запланирован на 20-е.
- Когда: до 24 июля
Cine al aire libre
На пляже Сан Себастьян, у крепости Монжуик и у павильона Мисс Ван Дер Роэ покажут новые и классические шедевры кинематографа.
- Когда: до 18 июля
Talent Jazz Pedrera
На крыше дома Мила пройдут джазовые концерты.
- Когда: каждый четверг и пятницу до 29 июля.
Cap Roig Festival
На 22-м фестивале Cap Roig выступят такие мировые звезды как Кристина Агилера, Стинг, Себастьян Ятра, Камило и другие.
- Когда: с 22 июля по 15 августа
El millór diseño del any
Выставка из 500 объектов "Лучший дизайн года" в Музее дизайна.
- Когда: до 28 августа
Nits de Blues
До 31 августа блюзовые ночи каждую среду в музее под открытым небом Poble Espanyol.
Dones. Entre Renoir y Sorolla
Покажут 44 картины лучших импрессионистов с женским лицом в Museo Diocesa.
- Когда: до 25 сентября.
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