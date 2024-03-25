Нові сканери генерують набагато точнішу і чіткішу картину того, що міститься в багажі, який несуть на борт, внаслідок чого пасажири матимуть менше зобов'язань під час перевірок безпеки.

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Що зміниться з запровадженням КТ-сканерів?

Аеропорт закупить нові КТ-сканери, які зможуть детальніше дізнаватися, що у багажі. Такі вже встановили та протестували у Лондоні, Мюнхені та Амстердамі.

Зокрема, не треба буде діставати електроніку із сумки під час огляду, об'єм рідин у ручній поклажі більше не обмежуватимуть.

Це буде революційна зміна. Але поки що зарано говорити про конкретні терміни впровадження сканерів в аеропорту. Зараз ми перебуваємо на стадії підготовки тендерної документації на закупівлю цих пристроїв,

– кажуть у пресслужбі аеропорту.

Правила щодо перевезення рідин, загальновідомі, проте туристи дуже часто викидають пляшку з водою або рідку косметику саме через перевищення лімітів. Після встановлення сканерів ця межа місткостей 100 мілілітрів збільшать.

Крім того, більше не буде потреби викладати електронне обладнання на стрічку.

В аеропорту Шопен стане простіше проходити контроль / Фото Warsaw Visit

Коли пасажирські літаки знову почнуть літати в Україні?

Небо України закрите для цивільної авіації з першого дня повномасштабної війни. Відтоді з аеропортів вилетіли лише кілька літаків, які евакуювали за кордон. При цьому, більшість з них були не цивільними.

Але останнім часом політики розглядають можливість відновлення авіасполучення з Україною. Експерти визначили ймовірність, коли пасажири зможуть літати з України в найближчому майбутньому. Визначили Ужгород, Львів та Бориспіль як потенційні варіанти для цієї ініціативи.