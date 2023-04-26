Вперше у світі: в аеропорту Гельсінкі з'явиться секонд-хенд

В аеропорту Гельсінкі буде відкрито магазин вживаних речей. Така подія відбувається вперше у світі.

В аеропорту Гельсінкі відкриють секонд-хенд

Фінська сімейна фірма відкриє перший у світі секонд-хенд, який розміститься в терміналі. Він спеціалізуватиметься на брендовому одязі.

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Під вивіскою Relove в зоні виходів на посадку з'являться секонд-хенд і кафе, в якому можна буде замовити веганські та безглютенові продукти.

Повідомляється, що в магазині акцент буде зроблений на високоякісний преміальний дизайнерський одяг та аксесуари.

Зазвичай повітряні ворота пишаються дорогими брендовими бутиками. Однак у цьому випадку співпраця дозволить розповісти про економіку замкнутого циклу більшій кількості людей та міжнародним клієнтам,

– розповіли підприємці Нура Хаутакангас та Ееро Укконен, які володіють магазинами Relove.

На сайті Relove можна побачити, що в асортименті магазинів є речі різних цінових діапазонів:

джинси за 25 євро,

дамські сумочки за 450 євро,

черевики за 700 євро тощо.

Відкриття секонд-хенду в аеропорту Гельсінкі заплановано на осінь 2023 року, коли повітряні ворота завершать реконструкцію зони вильоту.

У столичному аеропорту Катару є справжній сад

В Досі в аеропорту з'явився справжній тропічний сад з водоймою. Він розташований у новій частині термінала, яку добудували у 2022 році.

Цей сад є родзинкою аеропорту Хамад, який прагне стати провідним транзитним вузлом на Близькому Сході для пересадки пасажирів із різних частин світу. Який вигляд має оновлений термінал – дивіться у матеріалі.