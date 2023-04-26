Вперше у світі: в аеропорту Гельсінкі з'явиться секонд-хенд

26 квітня 2023, 12:50
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Джерело:

avianews.com

В аеропорту Гельсінкі буде відкрито магазин вживаних речей. Така подія відбувається вперше у світі.

В аеропорту Гельсінкі відкриють секонд-хенд

Фінська сімейна фірма відкриє перший у світі секонд-хенд, який розміститься в терміналі. Він спеціалізуватиметься на брендовому одязі. 

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Під вивіскою Relove в зоні виходів на посадку з'являться секонд-хенд і кафе, в якому можна буде замовити веганські та безглютенові продукти.

Повідомляється, що в магазині акцент буде зроблений на високоякісний преміальний дизайнерський одяг та аксесуари.

Зазвичай повітряні ворота пишаються дорогими брендовими бутиками. Однак у цьому випадку співпраця дозволить розповісти про економіку замкнутого циклу більшій кількості людей та міжнародним клієнтам,
 розповіли підприємці Нура Хаутакангас та Ееро Укконен, які володіють магазинами Relove.

На сайті Relove можна побачити, що в асортименті магазинів є речі різних цінових діапазонів:

  • джинси за 25 євро,
  • дамські сумочки за 450 євро,
  • черевики за 700 євро тощо.

Відкриття секонд-хенду в аеропорту Гельсінкі заплановано на осінь 2023 року, коли повітряні ворота завершать реконструкцію зони вильоту.

У столичному аеропорту Катару є справжній сад

В Досі в аеропорту з'явився справжній тропічний сад з водоймою. Він розташований у новій частині термінала, яку добудували у 2022 році.

Цей сад є родзинкою аеропорту Хамад, який прагне стати провідним транзитним вузлом на Близькому Сході для пересадки пасажирів із різних частин світу. Який вигляд має оновлений термінал – дивіться у матеріалі.

Автор: Марта Касіянчук