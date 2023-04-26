В аэропорту Хельсинки откроют секонд-хенд

Финская семейная фирма откроет первый в мире секонд-хенд, который разместится в терминале. Он будет специализироваться на брендовой одежде.

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Под вывеской Relove в зоне выходов на посадку появятся секонд-хенд и кафе, где можно будет заказать веганские и безглютеновые продукты.

Сообщается, что в магазине акцент будет сделан на высококачественную премиальную дизайнерскую одежду и аксессуары.

Обычно воздушные ворота гордятся дорогими брендовыми бутиками. Однако в этом случае сотрудничество позволит рассказать об экономике замкнутого цикла большему количеству людей и международным клиентам,

– рассказали предприниматели Нура Хаутакангас и Ээро Укконен, владеющие магазинами Relove.

На сайте Relove можно увидеть, что в ассортименте магазинов есть вещи разных ценовых диапазонов:

джинсы за 25 евро,

дамские сумочки за 450 евро,

ботинки за 700 евро и т.д.

Открытие секонд-хенда в Хельсинкском аэропорту запланировано на осень 2023 года, когда воздушные ворота завершат реконструкцию зоны вылета.

В столичном аэропорту Катара есть настоящий сад

В Дохе в аэропорту появился настоящий тропический сад с водоемом. Он расположен в новой части терминала, достроенного в 2022 году.

Этот сад является изюминкой аэропорта Хамад, стремящегося стать ведущим транзитным узлом на Ближнем Востоке для пересадки пассажиров из разных частей света. Как выглядит обновленный терминал – смотрите в материале.