Рай серед цитрусових садів: легендарний італійський курорт отримає власний аеропорт

Мандрівникам сповістили радісну новину: курорт Амальфі в Італії матиме свій аеропорт. Очікують, що він запрацює вже влітку 2024 року.

Амальфі – легендарний італійський курорт, який називають справжнім раєм на Землі. Могутні гори, затишні пляжі, цитрусові сади, старовинна архітектура та фантастична кухня приваблюють туристів з різних куточків світу.

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Щороку Амальфі відвідує близько 5 мільйонів мандрівників. Амальфітанське узбережжя – у списку ЮНСКО. Туристи зауважують, що відвідати його – наче побувати у справжній італійській казці.

Водночас, щоб добратися до Амальфі, доводилося постаратися. Найпопулярніший маршрут – спершу літаком до Неаполя, а вже потім автобусом до Амальфі. На жаль, це суттєво ускладнювало мандрівку й втомлювало мандрівників. Але тепер все зміниться.

В Амальфі буде свій аеропорт

Упродовж останніх років кількість туристів настільки зросла, що для них вирішили збудувати аеропорт. Задум вдалося реалізувати доволі швидко. Мандрівникам вже повідомили: аеропорт Салерно Коста д'Амальфі відкриється для міжнародних рейсів вже у 2024 році. Очікують, що це станеться у липні. Тепер курорт розраховує приймати ще більше туристів. Для них вже готують необхідну інфраструктуру.

До слова, українські туроператори пропонують мандрівки до Амальфі.