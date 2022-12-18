Ніяких ретельних перевірок ручної поклажі: аеропорт Мюнхена анонсував надсучасну систему безпеки

Аеропорт Мюнхена анонсував масштабну модернізацію систему контролю перед вильотом. Повірте, вона вам точно сподобається, адже заощадить чимало часу та нервів.

Аеропорт Мюнхена анонсував надсучасну систему безпеки

Пасажирам більше не буде потрібно діставати з валіз місткості з рідинами або комп'ютерну техніку. Це стало можливим після модернізації системи контролю перед вильотом в аеропорту Мюнхена. Річ у тім, що його обладнали надсучасними сканерами ручної поклажі.

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