В Польше Żabka имеет уже 7 402 магазины. Торговые точки принадлежат в частности 6 000 владельцам ее франшизы.

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Как получить франшизу Żabka

Украинцы, которые намерены стать бизнес-партнерами сети, должны соответствовать определенным критериям. Так, исполнитель должен иметь не менее 20 лет. Понадобится и знание польского языка на разговорном уровне. Конечно, будущий владелец магазина должен позаботиться о наличии стартового капитала и быть физически и психологически готовым решать многочисленные организационные вопросы. Претенденту на франшизу также нужно иметь вид на жительство (карту временного или постоянного побыту , карту долгосрочного резидента ЕС) или иметь карту поляка с визой и заявлением на получение карты побыту . Кроме того, нужно представить двух поручителей, которые имеют польское гражданство, или одного такого поручителя и сбережения в сумме 25 000 злотых (около 175 000 гривен).

Со своей стороны Żabka готова консультировать владельца франшизы и всячески поддерживать информационно.

Руководитель Żabka Polska Адам Маниковский добавляет, что профиль среднестатистического франчайзи меняется с развитием сети. По его словам, ранее получить франшизу хотели преимущественно женщины с опытом работы в сфере торговли. Теперь открыть свой магазин Żabka может любой человек без опыта после прохождения соответствующего обучения. Сейчас таким бизнесом нередко начинают заниматься выпускники, пенсионеры и военнослужащие и полицейские на пенсии.

Наша цель – сделать франшизу максимально доступной для всех, потому что мы знаем, что это позволит нам развиваться дальше, и чем шире развитие франчайзинговой сети, тем больше конкурентоспособность ее отдельных пунктов,

– отметил представитель Żabka.

К слову, в Польше уже работают торговые точки Żabka, владельцами которых являются лица из стран постсоветского пространства: Орислава Михальчак (управляет магазином в Познани) и Кристина Оксйоненко (управляет магазином во Вроцлаве).